ABD’li Senatör Sanders: "Netanyahu Irak savaşı konusunda yanılmıştı, şimdi de İran konusunda yanılıyor"

Sanders sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, Netanyahu’nun 2002 yılında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı hatırlattı. Netanyahu’nun konuşmasında, "Saddam’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Saddam rejimini ortadan kaldırırsanız, bunun muazzam olumlu yankıları olur" dediğine dikkat çeken Sanders, "Netanyahu yanılmıştı. Çok yanılmıştı" dedi.

"YÜZBİNLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ"

ABD’nin, İngiltere ile birlikte uluslararası koalisyon eşliğinde Irak’a 2003 yılında müdahale etmesiyle başlayan ve 2011 yılına kadar devam eden Irak savaşının sonuçlarına dikkat çeken Sanders, "Bu savaş 4 bin 492 Amerikalı askerin hayatına, 32 binden fazla yaralıya ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir maliyete neden olmuştu. Ayrıca yüzbinlerce Iraklı sivil de bu trajik savaşın kurbanı olmuştu" ifadelerini kullandı.

Sanders ayrıca İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin, "Netanyahu Irak savaşı konusunda yanılmıştı. Şimdi de İran konusunda yanılıyor. Amerika, Netanyahu’nun İran’a karşı başlattığı bu savaşa karışmamalı" ifadelerini kullanarak, ABD yönetimine savaş karşıtı çağrıda bulundu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır