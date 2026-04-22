ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına güvenlik durumunun hızla değişebileceği uyarısında bulunarak, ticari uçuş seçenekleri mevcutken ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan ve ayrılmayı tercih etmeyen ABD vatandaşlarından ise acil durumlar için planlar hazırlamaları ve son dakika gelişmelerini takip etmeleri istendi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştıDoğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
İran, Trump’ın "idam cezası" iddiasını yalanladıİran, Trump’ın "idam cezası" iddiasını yalanladı

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

