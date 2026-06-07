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Yer: Aydın! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yer: Aydın! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Kaza, Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.A. yönetimindeki 15 ACH 022 plakalı otomobil, kavşaktan Söke istikametine geçiş yaptığı sırada, Kuşadası yönünden gelen İ.R.A. idaresindeki 35 BKL 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 2 YARALI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan M.A., metrelerce savrularak aynı noktada bulunan 09 AEP 585 plakalı otomobilin tavanına düşerken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.R.A. ile yolcu M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza motosiklet kazası
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