ABD, Maduro için ödülü 50 milyon dolara çıkardı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik baskısını artırarak, tutuklanması için vaat ettiği ödülü 50 milyon dolara çıkardı. Eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan süreç, Maduro'nun 'narko-terörizm' ve ABD'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ilişkilendirilmesiyle hız kazanmıştı. Trump yönetimi, Maduro'yu dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak tanımlarken, ABD'yi fentanil katkılı kokainle doldurmak için kartellerle iş birliği yapmakla suçluyor.

ÖDÜL 50 MİLYON DOLARA ÇIKARTILDI

Eski Başsavcı Pam Bondi, daha önce yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın liderliğinde Maduro adaletten kaçamayacak ve iğrenç suçlarından sorumlu tutulacak" ifadelerini kullanmıştı. Maduro, 2020 yılında Manhattan federal mahkemesinde, bazı müttefikleriyle birlikte narko-terörizm ve kokain ithalatı komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. O dönemde ABD, tutuklanması için 15 milyon dolar ödül teklif etmişti. Bu miktar, daha sonra Biden yönetimi tarafından 25 milyon dolara çıkarılmıştı. Şimdi ise, ödülün 50 milyon dolara yükseltilmesi, ABD'nin Maduro'yu tutuklama konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

ABD'nin bu hamlesi, Venezuela ile olan gergin ilişkileri daha da tırmandırabilir. Maduro hükümeti, ABD'nin bu suçlamalarını ve ödül teklifini, Venezuela'ya yönelik bir müdahale girişimi olarak değerlendiriyor. Bölgedeki siyasi analistler, bu durumun Venezuela'daki iç siyasi dinamikleri de etkileyebileceğini belirtiyor. Ödülün bu denli yüksek tutulması, Maduro'nun uluslararası arenada yalnızlaştırılması ve olası bir hükümet değişikliği için zemin hazırlanması olarak yorumlanıyor.