ABD mahkemesinden Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Rümeysa Öztürk’ün avukatı tarafından mahkemeye sunulan Habeas Corpus dilekçesi kapsamında açılan davada, Yargıç Denise J. Casper dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar Rümeysa Öztürk’ün ABD’den sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti.

Yargıç Casper kararda, "Dava konusu olan dilekçe hakkında bir karar verilinceye kadar mahkemenin yargı yetkisini korumak amacıyla mahkeme aksi yönde bir emir vermedikçe ve verinceye kadar dilekçe sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nden çıkarılmayacaktır" ifadesini kullandı.

MAHKEME, YETKİ ANLAŞMAZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Kararda, taraflar arasında mahkemenin konu bakımından yargı yetkisine ilişkin açık bir anlaşmazlık bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, bu tür durumlarda statükoyu koruma ilkesine işaret ederek federal yargı içtihatlarını hatırlattı.

Mahkeme kararında Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve hala davası süren aktivist tutuklu Mahmoud Khalil'in mahkeme kararına da atıfta bulunarak "dilekçe hakkında bir karar verilinceye kadar Mahkeme'nin yargı yetkisini korumak için, Mahkeme aksi yönde bir emir vermedikçe ve verinceye kadar Dilekçe Sahibi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarılmamasına karar verilmiştir" ifadelerine de ayrıca yer verildi.

DAVALI LİSTESİNDE YER ALAN BAŞKAN TRUMP, RUBİO VE NOEM'DEN YANIT İSTENDİ

Mahkeme ayrıca, davalı listesindeki ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Todd Lyons, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New England Sorumlu Özel Ajan Michael Krol ve Saha Ofisi Direktörü Patricia Hyde'da Öztürk’ün avukatının sunduğu tadil edilmiş dilekçe ve şikayet metnine yanıt vermeleri için süre tanıdı. Karara göre, davalıların 1 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00’ye kadar mahkemeye resmi yanıt vermeleri gerekiyor.

Öztürk’ün avukatı, söz konusu gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak, derhal serbest bırakılması ve sınır dışı sürecinin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Yargıç Casper’ın kararı, davanın esası hakkında nihai bir hüküm olmasa da, Öztürk’ün yasal süreci tamamlanmadan ülkeden çıkarılmasını engelleyen geçici bir koruma işlevi görüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır