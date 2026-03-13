ABD medyası duyurdu! Orta Doğu iddiası: 2 bin 500 deniz piyadesi gönderiliyor

Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor. Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.

2 BİN 500 DENİZ PİYADESİ

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.

YORUM YAPMADI

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA