ABD milli marşı ıslıklandı, gerilim tırmandı! Trump'tan bu kez de Panama Kanalı resti: Ya geri alacağız ya da...

Andrews Ortak Üssü'nde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu hatırlattı. Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia eden Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.

RUBIO'DAN KANAL DİPLOMASİSİ

Öte yandan Panama'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martnez-Acha ile görüştü. Rubio, Panama Kanalı’nın statüsünde acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD’nin haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Komünist Partisi'nin Panama Kanalı üzerindeki nüfuzunun kanala yönelik bir tehdit oluşturduğu ve bunun Panama Kanalı'nın Daimi Tarafsızlığı ve İşletilmesine İlişkin Antlaşma’nın ihlali anlamına geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Rubio, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin antlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

PANAMA DEVLET BAŞKANI: "MÜZAKERE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre Mulino, başkent Panama City'de bir araya geldiği Rubio'ya, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirtti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

Rubio ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mulino, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador'dan gelen göçmenlerin dönüş işlemlerinin Darien eyaletine bağlı Meteti kasabasında çözülmesi için ABD'ye teklif sunduğunu açıkladı.

Masrafların tamamen ABD tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Mulino, "Sanırım böyle olacak. Panama'yı bir geçiş noktası olarak kullanacağız ve oradan transferler gerçekleştirilecek. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için gayet uygun bir çözüm. ABD tüm masrafları karşılayarak süreci sorunsuz şekilde yönetebilir. Panama bu işe 1 dolar bile yatırmayacak." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE GÖÇ VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Mulino ile Rubio'nun görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve Panama Kanalı'na yönelik ABD'nin taleplerinin ele alındığı bildirildi.

Göçmen krizine dair bir öneride bulunan Mulino, ABD'nin Panama'yı, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sürecinde bir merkez olarak kullanmasını öngören göçmenlik anlaşmasının uzatılmasını teklif etti.

Panama makamlarına göre, 2024 yılında yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu kullanarak ABD'ye ulaştı.

NBA MAÇINDA ABD MİLLİ MARŞINI YUHALADILAR

Öte yandan gerilimi tırmandıracak bir görüntü de ABD'de kaydedildi. Kanadalı sporseverler, ABD'nin Kanada'dan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası Toronto'daki NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı.

Kanada'nın Toronto kentindeki Scotiabank Arena'da, Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers takımları, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçında karşı karşıya geldi.

ABD basınındaki haberlere göre Kanadalı sporseverler, maçın başlama düdüğü öncesi okunan ABD ulusal marşını yuhalarken, Kanada ulusal marşını yüksek sesle söyledi.

Söz konusu eylemin, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki olarak yapıldığına dikkati çekildi.

EK GÜMRÜK VERGİSİ

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifenin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için 4 Şubat Salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır