ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye anahtar ülke! Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV'ye yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Rusya - Ukrayna Savaşı, Gazze soykırımı ve Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili soruları yanıtlayan Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın çok iyi bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK FIRSATI"

Ailenizin Osmanlı İmparatorluğu kontrolündeki Lübnan'dan ABD'ye gittiğini anlatmıştınız. Köklerinize dönmek nasıl bir duygu?

Biliyorsunuz benim hikayem aslında Amerikan göçmenlerinin hikayesi. Ama manşeti de basit; hayatımda ulaştığım tüm başarılar aslında iki şeyin sonucu. Amerikan özgürlüğü, yani sıfırdan bir şeyler başarma becerisi ve bu da muhteşem Osmanlı DNA'sıyla birleşince elinizde bir tür kültürel altıncı his elde ediyorsunuz. Bu da tabi ki buraya atfetedilebilir. Çok mütevazı bir aileden geliyorum. Bir kargo gemisinin dibinden geldiğimiz bölgeye geri dönmek, Türkiye'de yanyana diplomatik bir konuma gelmek hayatımın en büyük fırsatı.

"ERDOĞAN İLE TRUMP ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ İÇİNDE"

Bu işi kabul ettiğimde insanlar sadece saç ekimi için olduğunu düşündüler. Başkan Trump, geçmiş başkanlardan o kadar farklı bir görüşü var ki; tabi ki Türkiye dahil, herkes Türkiye'den büyük bir NATO müttefiki diye bahsediyor. Ama bundan öte, Rusya - Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi, son derece bölgesel bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump çok iyi bir ilişki içinde.

"TÜRKİYE KİLİT BİR ROL OYNUYOR"

Rusya - Ukrayna görüşmeleri... Bugün herkesin dikkati İstanbul'da. Dün çok büyük bir drone saldırısı oldu. Biliyoruz ki, bu bazılarına göre bu Rusya'nın Pearl Harbor'ı olduğu söyleniyor. Bu konuda iyimser misiniz?

Evet, bence Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm bu anlamsız savaşlar hepimiz için bir felaket. Türkiye'nin, hem Rusya hem Ukrayna ile geleneksel bir işbirliği var. Bu da diyalogda önemli bir diyalog kurmanızı sağlıyor.

"ANLAMLI BİR TOPLANTI OLMASI GEREKİYOR"

Başkan Trump, Putin'e baskı yapmaya çalıştı son açıklamalarının istediği gibi sonuçlanmadığını görüyoruz. Türkiye dörtlü bir toplantı önermişti ve Rusya liderinin Zelenski ile anlaşmak istemediğini, Başkan Trump ile anlaşmak istediğini görüyoruz. Peki Trump buna nasıl bakıyor?

Tabi Başkan Trump adına konuşamam. Ancak tabi ki toplantıda alınan kararların etkili ve güvenlik garantili olduğu anlamlı bir toplantı olması gerekiyor. Türkiye, tüm ilgili taraflar için, mantıklı bir çözüm üretmek için ihtiyaç duyduğumuz birkaç konuyu daraltmada yardımcı olabilir.

Artık Başkan Trump sabrının sonuna geldi, o çok sabırlı biri diyemezsiniz. Türkiye'nin şu anda müdahale edip ve operasyonel sorunları ortadan kaldırmasıyla liderler arasında zirve noktasında en tepede bir görüşme olabilir. Ve bu konuyu herkes için çözebiliriz diye düşünüyorum.

"SURİYE POLİTİKAMIZ SON 100 YILDAKİ POLİTİKAYA YAKIN OLMAYACAK"



ABD, nasıl bir Suriye politikasına sahip olmak istiyor? Suriye'den çekilecek misiniz? Çünkü Trump'ın böyle açıklamaları da mevcut.

Tabi sizi temin edebileceğim şey şu, bugünkü Suriye politikamız son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacak, çünkü bunların hiçbiri işe yaramadı.

ABD, SDG'ye verdiği desteği ne zaman açıklasa DEAŞ ile mücadele deniyor. Sizce ABD ne zaman "tamam YPG'ye ihtiyacımız yok" diyecek? Böyle bir gün gelecek mi?



Bence bahsettiğiniz sonuç ayı şekilde bu sonuç değil. Çünkü SDG bir müttefik. SDG'ye verilen bir müttefiğe verilen bir destek. Kongremiz için çok önemli bir faktör. Onların yeni bir Suriye hükümetine entegrasyonuna yönlendirmek çok ama çok önemli. Herkesin beklentilerinde makul olması gerekiyor.

Başkan Trump, Başkan Erdoğan inanılmaz bir şey yaptı. Bu yeni rejime şans vereceğini söyledi. Hiç kimse bunu tahmin etmemişti. Tabi ki, bizim askeri üslerimizin azalması da önemli. 8 üsten, sonunda bire düşecek.