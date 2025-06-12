ABD'nin konuştuğu görüntü! Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in CE karşıtı protestolarla ülke gündemine oturan Los Angeles'taki ICE operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.

SORU SORMASINA VE KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldı.

"ELİNİZİ ÜZERİMDEN ÇEKİN"

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.

Californialı Senatör Alex Padrilla, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısında tepki gösterince önce zorla dışarı çıkarıldı, sonra da gözaltına alındı pic.twitter.com/BdiU2uxQP0 — Mynet (@mynet) June 12, 2025