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ABD'nin konuştuğu görüntü! Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla dışarı çıkarıldı. Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü. Senatör gözaltına alındı.

ABD'nin konuştuğu görüntü! Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"
Recep Demircan

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in CE karşıtı protestolarla ülke gündemine oturan Los Angeles'taki ICE operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.

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SORU SORMASINA VE KONUŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

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Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldı.

"ELİNİZİ ÜZERİMDEN ÇEKİN"

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri senatör
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