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ABD'nin, Körfez ülkelerini İran'a saldırıların 4 Kasım'da başlayabileceği konusunda uyardığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Körfez ülkelerini 4 Kasım gibi erken bir tarihte İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası"na hazır olmaları konusunda uyardığı ileri sürüldü.

ABD'nin, Körfez ülkelerini İran'a saldırıların 4 Kasım'da başlayabileceği konusunda uyardığı iddia edildi

Körfez ülkelerinden Amerikan MS Now kanalına konuşan 3 yetkili, ABD-İran arasındaki olası bir tansiyon yüksekliğine ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump yönetiminin Körfez ülkelerine konuya ilişkin bilgi verdiğini, kasım başında İran'a yönelik "kısa ve yoğun bir saldırı dalgası"na hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ABD, İRAN SALDIRILARI İÇİN 'KÖRFEZ ÜLKELERİNİ UYARDI' İDDİASI

Yetkililer ayrıca yönetimin, bu saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden bir gün sonra gibi erken bir tarihte de olabileceğini ilettiğini savundu.

Bir diğer yetkili ise Körfez devletlerinin ABD'nin ülkelerindeki üslerden saldırı düzenlemesine karşı çıkmasının "olası" olduğuna işaret etti.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan bir Beyaz Saray yetkilisi ise konuya ilişkin, "Var olup olmadığı belli olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz. Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçenekleri masada tutuyor." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.

İSRAİL BASINI: ABD ORDUSU İSRAİL’E 10 ASKERİ NAKLİYE, 80 YAKIT İKMAL UÇAĞI KONUŞLANDIRDI

Kanal 14 televizyonuna göre, ABD ordusu son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturdu.

Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail’deki üslere konuşlandığı aktarıldı.

ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.

İRAN’DAN ABD’YE "SAVAŞIN ATEŞİ DAHA GENİŞ BİR COĞRAFYAYI SARACAK" TEHDİDİ

Öte yandan, İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ABD’yi tehdit etti.

ABD’nin "diplomasiye ihanetinin karanlık geçmişi" dikkate alındığında, İran ordusunun "düşmanın" eylemlerine güvenmeden savaş hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Ekreminiya, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerini dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Ekreminiya, "ABD Başkanı bir kez daha Siyonistlerin tehdit ve kandırmasıyla bölgede yeni bir maceraya kalkışırsa, savaşın ateşi daha geniş bir coğrafyayı saracak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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