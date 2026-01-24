HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü. Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

ABD nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu 1

ABD YİNE POLİS ŞİDDETİYLE GÜNDEMDE

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca vurulan kişinin üzerinden çıktığı söylenen bir tabancanın da fotoğrafını yayımladı.

AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında, vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu 2

"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

ABD nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu 3

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik sürüyor. Sosyal medyadaki video paylaşımlarında, ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görülüyor.Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardıYüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı
Sanayi sitelerinde vergi denetimi; hesap hareketleri mercek altına alındıSanayi sitelerinde vergi denetimi; hesap hareketleri mercek altına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis şiddet abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.