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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik saldırı tehdidi uyarısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik saldırı tehdidi uyarısı

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 31 Ekim'de Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olaya ilişkin güvenilir tehdit bilgisi alındığı öne sürüldü.

TSARİTSINO MÜZE VE PARK ALANI'NA YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ UYARISI

Vatandaşlarına söz konusu bölgeden uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, ABD yönetiminin tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair bilgi alındığı belirtilerek, "Gerekli çalışmalar yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd saldırı
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