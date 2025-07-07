HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82'ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri’nin 8 metre yükselmesine neden oldu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı, 41 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82'ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı.

Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan bazı kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 1

Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, arama kurtarma ekiplerinin, yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 2

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 3

BAKANLIK ANA AKIM MEDYAYI HEDEF ALDI

ABD İç Güvenlik Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) sellere ilişkin yetersiz uyarılarda bulunduğuna ilişkin haber yapan medya kuruluşları hedef alındı.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 4

Açıklamada, "Ana akım medya, Texas'taki sel felaketine neden olan olaylar hakkında bilerek yalan söylüyor." ifadesine yer verildi.

NWS'nin "bölgeyi etkisi altına alan eşi benzeri görülmemiş yağışa rağmen zamanında net tahminlerde ve uyarılarda bulunduğu" savunulan açıklamada, sel ve fırtına uyarılarının saatler öncesinde verildiği kaydedildi.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 5

OLAY

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 6

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde ölü sayısı 82 ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp 7
Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul kantininde satılan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mahkeme kararını verdiOkul kantininde satılan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mahkeme kararını verdi
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyorŞehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor

Anahtar Kelimeler:
sel ABD Amerika Birleşik Devletleri Teksas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

Aslan saldırısına uğrayan çiftçi o anları anlattı!

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Aslanın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Aslanın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı!

Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı!

Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

Bakan Şimşek imzaladı! Tüm zamlar kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.