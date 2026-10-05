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Bursa'da korkutan yangın! 30 itfaiye ve su tankeri müdahale etti

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Melih Kadir Yılmaz

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye ve 10 su tankeri müdahale etti. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı.

Bursa da korkutan yangın! 30 itfaiye ve su tankeri müdahale etti 1

20 İTFAİYE 10 SU TANKERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

Bursa da korkutan yangın! 30 itfaiye ve su tankeri müdahale etti 2

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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yangın Bursa
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