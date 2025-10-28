ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu: 14 ölü

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu’nda dün düzenlediği operasyon ile uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan 4 teknenin hedef alındığını belirterek, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin sağ kurtulduğunu ifade etti.

ABD OKYANUSTA KAÇAKÇILARI VURDU: 14 ÖLÜ

Hegseth, "Dört tekne, istihbarat teşkilatımız tarafından biliniyordu, bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. Tüm saldırılar uluslararası sularda gerçekleştirildi ve ABD güçleri zarar görmedi" dedi.

"MEKSİKA ARAMA-KURTARMA YETKİLİLERİ VAKAYI KABUL ETTİ"

Saldırıdan sağ kurtulan kişi ile ilgili standart arama-kurtarma protokollerini başlatıldığını ifade eden Hegseth, "Meksika arama-kurtarma yetkilileri vakayı kabul etti ve kurtarma operasyonunun koordinasyonunu üstlendi" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın 20 yıldan fazla bir süredir başka ülkeleri savunduğunu öne süren Hegseth, "Şimdi ise kendi ülkemizi savunuyoruz. Bu uyuşturucu teröristleri, El Kaide'den daha fazla ABD’liyi öldürdü ve aynı muameleye tabi tutulacaklar. Onları takip edeceğiz, ağlarını ortaya çıkaracağız ve sonra avlayıp öldüreceğiz" dedi.

EYLÜLDEN İTİBAREN 13 TEKNEYİ HEDEF ALDI VE EN AZ 51 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

ABD, geçtiğimiz eylül ayının başında bu yana Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu’nda düzenlediği son saldırıları ile en 13 tekneyi hedef aldı ve en az 51 kişiyi öldürdü.

