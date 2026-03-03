ABD pilotunun Kuyevtlilerin önünde diz çöktüğü anlar gündem oldu!

Bu düşen uçağın pilotlarından biri karaya indiğinde elinde demir olan Kuveytlilerle karşılaştı. Kendini korumak ve düşman olmadığını belirtmek isteyen ABD'li pilot diz çökerek kendini anlatmaya başladı.

ABD'li pilotun diz çöktüğü anlar ise sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Tom Cruise'un oynadığı Top Gun filmine gönderme yapan kullanıcılar 'gerçek hayatta ABD ve Hollywood'da ABD' kıyası yaptı.

BAGAJA KOYMUŞLARDI

Düşen uçağın yayımlanan görüntülerinde kurtulan pilotun bir aracın bagajına konulduğu anlar ses getirmişti.

KUVEYT'TEN DÜŞEN UÇAKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kuveyt tarafından uçakların düşmesi doğrulanmıştı. Kuveyt Ordusu'ndan yapılan açıklamada "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" ifadelerine yer verilmişti.