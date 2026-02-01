HABER

ABD, Rusya ve Ukrayna, 4 Şubat’ta Abu Dabi’de bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun 4-5 Şubat tarihlerinde Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD aracılığıyla taraflar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müzakere ekibimiz bir rapor sundu. Üçlü görüşmelerin bir sonraki turu 4-5 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilecek. Ukrayna, önemli bir görüşmeye hazırdır ve sonucun bizi savaşa gerçek ve onurlu bir son vermeye yaklaştırmasını istiyoruz" dedi.

SON ÜÇLÜ GÖRÜŞME 23-24 OCAK’TA YAPILMIŞTI

Taraflar son üçlü görüşmelerini 23-24 Ocak tarihinde Abu Dabi’de gerçekleştirmişti. İki gün süren söz konusu görüşmelerde Ukrayna heyetine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus tarafına ise Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti. Görüşmede savaşın sonuçlanmasına yönelik somut bir karar alınmamıştı ancak hem Witkoff ve Zelenskiy’den yapılan açıklamalarda, toplantı ‘yapıcı’ ve ‘pozitif’ olarak değerlendirilmişti. Rus basınında yer alan haberlerde de toplantının "sonuçsuz kaldığı söylenemez" ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sarayı’ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den kişisel talebi doğrultusunda bir hafta boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına yönelik saldırı düzenlenmeyeceği konusunda teminat verilmişti.
