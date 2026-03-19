Operasyonlar genişletilecek! ABD'den çarpıcı hamle: Bölgeye askeri yığınak yapacak

28 Şubat'ta fitili ateşlenen Orta Doğu'daki savaşta gün geçtikçe kayıplar artmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, ABD cephesi bölgeye askeri yığınak yapacak. Binlerce askerin bölgeye konuşlandırılmasını içeren plan dahilinde ABD'nin bölgedeki operasyonlarını da arttırması bekleniyor. İşte tüm detaylar!

Reuters haber ajansının adı açıklamayan ABD'li yetkililer ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Orta Doğu'ya takviye olarak binlerce ABD askeri konuşlandırmayı değerlendiriyor. Söz konusu konuşlandırmanın Başkan Donald Trump'ın bölgedeki operasyonlarını genişletmeyi değerlendirdiği dönemde ek seçenekler sunmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

HARK ADASI'NA KARA KUVVETLERİ GÖNDERİLECEK

Kaynaklara göre bu seçenekler arasında petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanması da yer alıyor. Bu görevin ağırlıklı olarak hava ve deniz kuvvetleri aracılığıyla yürütüleceği belirtilirken, ABD'li yetkililer ve kaynaklar boğazın güvenliğini sağlamanın aynı zamanda ABD birliklerinin İran kıyılarına konuşlandırılması anlamına gelebileceğine de dikkat çekti.

Habere göre Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının merkezi olan Hark Adası'na kara kuvvetleri gönderme seçeneklerini de görüştü. Yetkililerden biri, böyle bir operasyonun çok riskli olacağını vurguladı. İran'ın adaya füze ve insansız hava araçlarıyla ulaşma yeteneğinin olduğu belirtildi.

"ABD GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILABİLİR"

Trump yönetimi, diğer yandan İran'ın yüksek oranda "zenginleştirilmiş uranyum stoklarının güvenliğini sağlamak" için bölgeye ABD güçlerinin konuşlandırılması ihtimalini de ele aldı. Kaynaklar, İran'da herhangi bir yere kara kuvvetlerinin konuşlandırılmasının yakın zamanda gerçekleşeceğine inanmadıklarını, ancak ABD'nin operasyonel planlamasının ayrıntıları hakkında konuşmaktan kaçındıklarını dile getirdi. Habere göre uzmanlar, İran'ın uranyum stoklarının güvenliğini sağlama görevinin ABD özel operasyon kuvvetleri için bile son derece karmaşık ve riskli olacağını belirtiyor.

AMAÇ: 'DESTANSI ÖFKE OPERASYONU'NUN TÜM HEDEFLERİNE ULAŞMASI'

Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Şu anda kara birlikleri gönderme kararı alınmadı, ancak Başkan Trump tüm seçenekleri elinde tutuyor. Başkan, Destansı Öfke Operasyonu'nun (İran'a yönelik) tanımlanmış tüm hedeflerine ulaşmaya odaklanmıştır: İran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek, donanmasını imha etmek, terörist vekillerinin bölgeyi istikrarsızlaştırmasını engellemek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını garanti altına almak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer malzemesini elde edebilmek için çeşitli seçeneklere sahip olduğunu, ancak nasıl ilerleyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Yetkili, "Elbette elde edilebileceği yollar var. Henüz bir karar vermedi" diye konuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer zenginleştirme programının geçtiğimiz yılın haziran ayındaki saldırılarla yok edildiğini ve bu yeraltı tesislerinin girişlerinin "çimento ile kapatılıp mühürlendiğini" söylemişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

