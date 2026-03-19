Lübnan’da yayın yapan Rusya merkezli RT’nin ekibine ‘füzeli saldırı’ iddiası! O anlar kamerada

 Lübnan’ın güneyinde çekim yapan Russia Today (RT) ekibi, saldırının ortasında kaldı. RT ekibinin yanına yayın sırasında füze düştü. Muhabir ve foto muhabiri yaralanırken, Moskova’dan gelen açıklamada saldırı için yapılan “tesadüf değil” vurgusu dikkat çekti. İsrail cephesinden saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı! İşte tüm dünyanın konuştuğu o anlar…

Ufuk Dağ

Russia Today (RT) kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralandığı bildirildi.

İKİSİNİN DE BİLİNCİ AÇIK

RT'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan'ın güneyindeki bir köprü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail saldırısında yaralandı.

Kanalın açıklamasında her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtilerek, "Merminin şarapnelleri uzuvlarına hafif şekilde isabet etti, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgileri bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medya sıkça paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR;

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya uygulaması Telegram'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de iki yüz gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." dedi.

Üstelik füzenin, "önemli bir stratejik askeri hedefe" değil, bir haber çekiminin yapıldığı noktaya isabet ettiğine dikkati çeken Zaharova, gazetecilere acil şifa diledi.

Zaharova, "Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, AA muhabirinin saldırıya ilişkin sorusuna henüz yanıt vermedi.

