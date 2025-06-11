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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Los Angeles'a asker gönderilmesinin yasal olduğunu savundu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine karşı Los Angeles kentine Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin gönderilmesinin “Anayasaya uygun ve yasal” olduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Los Angeles'a asker gönderilmesinin yasal olduğunu savundu

Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesi ile ilgili Senato’da düzenlenen oturumda soruları cevapladı.

Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed, Hegseth’e eyalet yetkililerine danışılmadan Los Angeles’a gönderilen 4 bin Ulusal Muhafız ile 700 Deniz Piyadesinin Amerikan vatandaşlarını gözaltı ve tutuklama konusunda yetkilenip yetkilendirilmediğini sordu.
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Hegseth, “Senatör, Los Angeles'taki Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadelerine verdiğimiz her yetki, ABD başkanının yetkisi altındadır, yasal ve anayasaldır. Savunma görevlilerine ve tesislerin korunmasına yardımcı oluyorlar.” diye cevap verdi.

Senatör Reed’in askerlerin “ölümcül” olacak şekilde eğitildiğini hatırlatması üzerine de Hegseth, “Evet, eğitimleri ölümcül ancak Los Angeles'taki görev bununla ilgili değil. Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin ICE ajanları ve sokaklarda işlerini yapmaya çalışan kolluk kuvvetleri adına kanun ve düzeni sağlamakla ilgili.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Reed, “ABD Anayasasına göre hukuk ve düzenin sağlanması sivil işlev gereği kolluk kuvvetlerinin görevidir, ABD ordusunun değil.” şeklinde karşılık verdi.
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LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.
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ABD Savunma Bakanlığı Trump’ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız askerini bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Los Angeles abd
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