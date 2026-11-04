ABD seçimlerinde tarihi ilkler! Siyasi dengeler değişti

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimler, eyalet ve federal düzeyde tarihi sonuçlara sahne oldu. Ülke tarihinde ilk kez Müslüman bir aday Senatoya seçilirken, bazı eyaletlerde kadınlar ve farklı etnik kökenlerden adaylar tarihi zaferler elde etti.

The Guardian'ın haberine göre, ABD ara seçimlerinde tarihe geçen 10 isim ve elde ettikleri sonuçlar şöyle:

ABD'NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ OLDU

Atlanta'nın eski Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Georgia eyaletindeki valilik yarışında Cumhuriyetçi milyarder Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi oldu.

Bottoms, 2018-2022 yılları arasında yürüttüğü belediye başkanlığı görevi sırasında şiddet suçlarındaki artış nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak valilik kampanyasında Trump yönetimine karşı mücadele edebilecek bir isim olduğunu vurguladı.

Seçim zaferiyle Bottoms, Georgia eyaletinde valilik görevine gelen ilk siyahi ve ilk kadın olarak da tarihe geçti.

ABD SENATOSUNA SEÇİLEN İLK MÜSLÜMAN

Michigan eyaletinde büyük çekişmeye sahne olan Senato yarışını Abdul El-Sayed kazandı.

Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup eden El-Sayed, ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi oldu. Seçim kampanyası boyunca El-Sayed'in Müslüman kimliği, hem rakibi Rogers hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından sık sık hedef alındı.

KALİFORNİYA'NIN SEÇİMLE GÖREVE GELEN İLK LATİN KÖKENLİ VALİSİ

Xavier Becerra, Kaliforniya eyaletinde halk tarafından seçilen ilk Latin kökenli vali olarak tarihe geçti.Demokrat Parti'nin kalabalık ön seçim yarışına beklentilerin altında bir başlangıç yapan Becerra, daha sonra rakiplerini geride bırakmayı başardı.

TEKSAS'TA 1990'DAN BU YANA BİR İLK

Demokrat Gina Hinojosa, Teksas'ta üç dönemdir valilik görevini yürüten Cumhuriyetçi Greg Abbott'ı mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.Hinojosa, eyaletin ilk Latin kökenli kadın valisi olurken 1990'dan bu yana Teksas'ta valilik seçimini kazanan ilk Demokrat aday olarak da tarihe geçti.

Hinojosa, hayat pahalılığına yönelik vaatleri ve yeni veri merkezlerine karşı çıkışıyla seçmenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

ABD'NİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ

ABD'nin eski İçişleri Bakanı Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik seçimini ciddi bir farkla kazandı. Haaland, ABD tarihinde valilik görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

Haaland, X hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"New Mexico'nun öncelikli olduğu, çalışan ailelerin ilerleme fırsatı bulduğu ve her New Mexicolunun söz sahibi olduğu bir geleceği seçtiniz. Bana oy vermiş olun ya da olmayın, her zaman sizin de valiniz olacağım. Çünkü bu kampanya hepimiz ve hak ettiğimiz gelecek içindi."

FLORİDA'NIN İLK SİYAHİ VALİSİ

Cumhuriyetçi Byron Donalds, Florida eyaletinin ilk siyahi valisi oldu.Donalds, görev süresi sınırına ulaşan Ron DeSantis'in yerine seçildi. Üç dönem Kongre üyeliği yapan ve Donald Trump'ın desteğini alan Donalds, seçim kampanyasında hayat pahalılığı konusuna ağırlık verdi. Donalds'ın, kamuoyunda tepki çeken İran savaşı ve savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan artıştan söz etmekten kaçındığı belirtildi.

SENATOYA SEÇİLEN İLK YERLİ KADIN

Minnesota Vali Yardımcısı Peggy Flanagan, ABD Senatosuna seçilen ilk yerli kadın olarak tarihe geçti. Ojibwe kökenli olan Flanagan,White Earth Nation topluluğunun üyesi.

Flanagan'ın seçim zaferi, ABD Senatosunda yerli kadınların temsili açısından tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

WISCONSIN'IN İLK SİYAHİ VALİSİ

David Crowley, Wisconsin eyaletindeki valilik yarışını kazanarak eyaletin ilk siyahi valisi oldu.Crowley'nin seçim zaferi, kampanya sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle de dikkat çekti.

Yaz aylarında adaylıktan çekilen Crowley, görevden ayrılan Demokrat Vali Tony Evers'ın teşvikiyle yeniden yarışa katıldı.

Cumhuriyetçi rakibi Tom Tiffany'nin seçim kampanyasına çok daha fazla para harcamasına rağmen Crowley sandıktan galip çıktı.

OHIO'NUN İLK KADIN VALİSİ OLDU

Demokrat Amy Acton, Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy'yi mağlup ederek Ohio eyaletinin ilk kadın valisi oldu.