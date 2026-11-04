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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kırıkkale de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı 1

ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı. 2 ayrı hırsızlık dosyası ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.G. ile hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kırıkkale
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