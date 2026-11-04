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İzmir'deki skandal görüntülere örnek ceza: Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağacı ateşe verip video çeken 2 öğrenci, mahkemece 50'şer adet fidan dikme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde dün meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

İzmir deki skandal görüntülere örnek ceza: Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler 1

LİSE BAHÇESİNDEKİ AĞACI ATEŞE VERİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.

İzmir deki skandal görüntülere örnek ceza: Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler 2

2 ÇOCUK GÖZALSTINA ALINDI

Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.

BİR AĞAÇ YAKTILAR 50 AĞAÇ DİKECEKLER

Hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan şüphelilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı. 2 çocuk, 50'şer adet fidan dikme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ağaç ateş
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