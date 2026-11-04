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Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta panelvan araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.İ. (52) idaresindeki yabancı plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Volkan Alpsan (48) yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabilirken, panelvan araç devrildi.

Uşak ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

UŞAK'TAKİ FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince panelvan sürücüsü Ş.İ. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Volkan Alpsan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alpsan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uşak ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak kaza
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