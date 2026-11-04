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Küçükçekmece'de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü 1

ALEV ALAN OTOMOBİLİ EKİPLER SÖNDÜRDÜ

Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.

Küçükçekmece de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü 2

Aracın alev alev yandığı ve çevrede yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil
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