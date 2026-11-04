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İTO'nun yeni meclis başkanı İsrafil Kuralay oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22’nci dönem meclis başkanı İsrafil Kuralay oldu.

İTO'nun yeni meclis başkanı İsrafil Kuralay oldu

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İTO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi.

İTO YENİ MECLİS BAŞKANI BELLİ OLDU

İTO Meclis Salonu'ndaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Mevlüt Yılmaz başkanlığında toplandı. Ardından meclis üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı için oy kullandı.

Meclis başkanlığı için İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan yarıştı.

İSRAFİL KURALAY, İTO'NUN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

Oylama sonucunda İsrafil Kuralay, İTO'nun yeni meclis başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcıları ise Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan olurken, Meclis Katip Üyeliği koltuğuna Recep Yeşilyurt oturdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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