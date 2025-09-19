HABER

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını reddetti

ABD Senatosu, bugün Temsilciler Meclisinden geçen, federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

ABD'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senatoda yapılan oylamada 44'e karşı 48 oyla reddedildi.

Tasarıya yalnızca 1 Demokrat senatör "evet" oyu verirken, Cumhuriyetçilerden de 2 senatör karşı çıktı.

Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarı, bugün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 212'ye karşı 217 oyla kabul edilmişti.

Demokratların sağlık harcamalarına ayrılan kaynağı artırma talepleri dolayısıyla, tasarının Senatodan geçmesini engellemesi bekleniyordu.

Ayrıca Demokratların önerdiği geçici bütçe tasarısına da Senatodan onay çıkmadı. Tasarı, 45'e karşı 47 oyla reddedildi.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp (sonraki yıl) 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylayamazsa, bu sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

