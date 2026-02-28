ABD ve ﻿İsrail﻿'in İran'a saldırılarının ardından Asya'dan uçuş iptalleri art arda geldi

ABD ve ﻿İsrail﻿'in İran'a saldırılarının ardından Hindistan, Japonya ve Pakistan'a ait bazı havayolları, uçuşların askıya alındığını ya da iptal edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelerle birlikte birtakım havayollarına ait uçuşlar, dünya genelinde aksamaya devam ediyor.

Hindistan merkezli havayolu şirketi Air India tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum nedeniyle Orta Doğu'ya yönelik tüm uçuşların askıya alındığı bildirilerek, güvenlik ortamının değerlendirmesinin süreceği ve uçuşların buna göre ayarlanacağı belirtildi.

Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi IndiGo'nun X'te yaptığı paylaşımda, yerel saatle gece yarısına kadar Orta Doğu'ya yönelik gidiş ve geliş uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki havaalanları, olası uçuş sapmaları ve plan dışı inişlerin yönetilmesi için operasyonel alarm durumuna geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Japonya

Japan Airlines'tan (JAL) yapılan açıklamada ise Orta Doğu'daki durum nedeniyle Doha Havalimanı'na bazı gidiş ve dönüş uçuşlarının 1 Mart tarihinde geçerli olmak üzere iptal edildiği kaydedildi.

Pakistan

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da bölgede yükselen tansiyonun ardından açıklamada bulundu.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Doha'ya yönelik uçuşların yarına kadar askıya alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'a yönelik uçuşların süreceği belirtilen açıklamada, bu uçuşların rotasının değiştirileceği kaydedildi.

ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır