ABD ve Pakistan orduları, terörle mücadele tatbikatı düzenledi

ABD ve Pakistan ordularının, müşterek terörle mücadele askeri tatbikatı düzenlediği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Inspired Gambit 2026" adlı terörle mücadele tatbikatı kapsamında iki ülke askerlerinin ortak eğitim gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, tatbikatın müşterek piyade becerileri ve terörle mücadele operasyonlarına odaklandığı belirtildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki tatbikatın 8-16 Ocak arasında Pencap eyaletinin Kharian bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlendiği aktarıldı.

Tatbikatın, terörle mücadele alanında tecrübe paylaşımını artırmayı, operasyonel kabiliyetleri geliştirmeyi ve iki ordu arasındaki uyumu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

