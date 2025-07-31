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ABD ve Pakistan petrol rezervlerini geliştirmek üzere anlaşma imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Trump, "Tüm bunlar ticaret açığımızın çok önemli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olacak. Uygun bir zamanda tam bir rapor yayınlanacak" dedi.

ABD ve Pakistan petrol rezervlerini geliştirmek üzere anlaşma imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yaptığı ticaret anlaşmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmakla çok meşgul olduklarını belirterek, "Hepsi de ABD'yi ‘son derece mutlu’ etmek isteyen pek çok ülkenin lideriyle görüştüm. Öğleden sonra Güney Kore Ticaret Delegasyonu ile görüşeceğim. Güney Kore şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor, ancak bu vergileri düşürmek için bir teklifleri var. Bu teklifin ne olduğunu duymak isterim" dedi.

"BELKİ BİR GÜN HİNDİSTAN'A PETROL SATARLAR"

ABD ve Pakistan arasında petrol rezervlerini geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Trump, "Pakistan ile devasa petrol rezervlerini geliştirmek üzere birlikte çalışacağımız bir anlaşma imzaladık. Bu ortaklığa liderlik edecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki de bir gün Hindistan'a petrol satarlar" ifadelerini kullandı.

ABD ve Pakistan petrol rezervlerini geliştirmek üzere anlaşma imzaladı 1

GÜMRÜK VERGİLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TEKLİF

Diğer ülkelerinde gümrük vergilerinin düşürülmesi için teklifler sunduklarını aktaran Trump, "Tüm bunlar ticaret açığımızın çok önemli bir şekilde azaltılmasına yardımcı olacak. Uygun bir zamanda tam bir rapor yayınlanacak" dedi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Petrol abd
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