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ABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldı

ABD-İran gerilimi tırmanırken Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD güçlerinin vurduğu İran’a ait ham petrol tankeri “M/T Kylo”, Umman Körfezi’nde battı

ABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldı

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, CENTCOM’dan Tahran yönetimine ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi.

UMMAN KÖRFEZİ’NDE BATTI

CENTCOM, ABD güçleri tarafından vurulan İran tankerlerinden biri olan "M/T Kylo"nun Umman Körfezi’nde battığını duyurdu.

ABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldı 1

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada, "M/T Kylo, denizin dibinde olan İran donanması saflarına katıldı" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan görüntülerde, saldırıya uğrayan geminin önce yan yattığı, ardından yavaş yavaş sulara gömüldüğü görüldü.

ABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldı 2

ABD İRAN TANKERLERİNİ VURMUŞTU

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) bölgedeki sularda devriye gezen ABD’ye ait 2 savaş gemisine balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Saldırıda hiçbir ABD personelinin zarar görmediği ifade edilirken, CENTCOM’un misilleme olarak İran’a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldığı bildirilmişti.

Hedef alınan İran tankerlerinin DMO ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğu iddia edilen açıklamada, "İran'ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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