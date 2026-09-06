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İstanbul'da feci kaza! 1'i çocuk 6 yaralı var

İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı. Olayda araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza! 1'i çocuk 6 yaralı var

İstanbul'daki kaza, saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halinde A.Y. idaresindeki tır, Odayeri Gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İstanbul da feci kaza! 1 i çocuk 6 yaralı var 1

6 YARALI VAR

Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı.

İstanbul da feci kaza! 1 i çocuk 6 yaralı var 2

Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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