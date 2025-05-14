ABD yaptırımları kaldırınca canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Suriye Ekonomi Bakanı ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Orta Doğu ziyaretine çıkan ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'daydı. Burada önemli açıklamalara yer veren Trump, Suriye için aldıkları kararı duyurdu.

Trump, Suriye'ye yönelik uzun süredir devam eden ekonomik yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı. Trump'ın Suriye adına tarihi bir öneme sahip olan açıklaması Şam'da büyük bir sevinçle karşılandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar ABD'nin bu kararından sonra canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bakan al-Shar, alınan karardan dolayı sürece büyük katkı sağlayan başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Al-Shar bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı ve canlı yayında ağladı.

"MİNNETTARIZ"

Konuşmasında Suriye halkının ve diplomasisinin bu süreçte oynadığı role de dikkat çeken Bakan al-Shar, "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ERDOĞAN İLE KONUYU GÖRÜŞTÜKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de atıfta bulunmuştu. Trump, Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatmış ve "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" demişti.