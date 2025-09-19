HABER

ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme: CEO'lar ifade vermeye çağrıldı!

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. ABD'yi sarsan Charlie Kirk suikasti sonrası ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Discord, Twitch ve Reddit CEO’larını ifade vermeye çağırdı.

Enes Çırtlık

ABD’de yaşanan Charlie Kirk suikastı sonrası, sosyal medya ve oyun platformlarının gençler arasındaki etkisi yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle çevrim içi ortamlarda radikalleşme iddiaları gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi'nden kritik bir adım geldi.

CEO'LARA 8 EKİM ÇAĞRISI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, platformlarının çevrimiçi “radikalleşmeye” ve “siyasi amaçlı eylemlerde bulunmaya teşvik etmeye” olan olası katkılarıyla ilgili iddialar üzerine, Discord, Twitch, Reddit ve oyun platformu Steam CEO’larına, 8 Ekim’de ifade vermeleri için çağrıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı Temsilci James Comer, yaptığı açıklamada, Charlie Kirk’ün öldürülmesini ve “siyasi amaçlı diğer şiddet eylemlerini” gerekçe göstererek Kongre’nin, radikallerin siyasi şiddeti teşvik etmek için kullandığı çevrimiçi platformları denetleme görevi olduğunu belirtti.

Comer, “Gelecekteki radikalleşme ve şiddeti önlemek adına, Discord, Steam, Twitch ve Reddit’in CEO’ları Denetim ve Kamu Reformu Komitesi önünde ifade vermeli ve platformlarının kötü niyetli amaçlarla kullanılmaması için ne tür önlemler alacaklarını açıklamalıdır” dedi.

TechCrunch, ifade vermeye çağrılan şirketlerle iletişime geçti. Discord, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, ekim ayında ifade vermeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Bir Discord sözcüsü, “Bu kritik konularda sürekli olarak yasa yapıcılarla iletişim hâlindeyiz ve bu önemli diyaloğu önümüzdeki ay sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.

Reddit ise Reuters’a yaptığı açıklamada, platform ile Kirk’ün ölümü arasındaki bağlantıyı araştırdığını, ancak şu ana dek şüphelinin aktif bir Reddit kullanıcısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını belirtti.

Şirket, platformlarında nefret içerikli, şiddeti teşvik eden, yücelten ya da şiddete çağrı yapan içeriklere karşı katı politikaları olduğunu vurguladı.

ABD'Yİ SARSAN SUİKAST: CHARLIE KIRK SUİKASTİ

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'ın, tutuklanmadan kısa süre önce Discord’daki bir sohbette suçunu itiraf etmiş olabileceği öne sürülüyor.

cinayet Steam Discord Reddit Twitch suikast abd ceo
