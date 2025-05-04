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ABD ziyareti sırasında rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndü

ABD'nin Florida eyaletini ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, rahatsızlığı nedeniyle ülkesine döndüğü bildirildi.

ABD ziyareti sırasında rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD’nin Florida eyaletini ziyareti sırasında aniden rahatsızlanınca ziyaretini yarıda kesti. Vucic’in, ABD Kongre Üyesi Claudia Tenney ve eski Illinois Valisi Rod Blagojevic'in yanı sıra ABD'deki Sırp girişimcilerle yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlandığı kaydedildi.

Sırp lider Vucic'in, Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali ve Cumhurbaşkanlığı Medya Danışmanı Suzana Vasiljevic'e ‘kendini iyi hissetmediğini’ söylemesinin ardından ilk uçakla Belgrad'a döndüğü belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi Başkanı ve Vucic'in doktoru kardiyolog Dragan Dincic, Vucic'in sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu söyledi. Dincic, Vucic'in ABD ziyareti sırasında göğsünde güçlü bir ağrı hissettiğini ve tansiyonun yüksek çıktığını bildirdi. Düzenli ilaç almasına rağmen Vucic'in tansiyonunun düşmediğini vurgulayan Dincic, "ABD'de doktorlar gereken önlemleri almış fakat Vucic bütün ısrarlara rağmen Sırbistan'a dönmek istedi” açıklamasında bulundu.

Vucic'in bir süre evinde dinleneceğini ve programlarını iptal ettiğini kaydeden Maliye Bakanı Mali, ilerleyen günlerde Vucic'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic
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