AB'de internet kullanıcılarının yaklaşık yarısı çevrim içi nefret içerikleriyle karşılaştı

AB genelinde yapılan araştırmaya göre, 2025'te internet kullanan kişilerin yüzde 42,3'ü belirli kişi ya da toplumsal grupları hedef alan "düşmanca veya aşağılayıcı" çevrim içi mesajlarla karşılaştı. AB ortalaması, verisi bulunan 20 üye ülkenin sonuçlarına göre hesaplandı.

Veriler, Avrupa'da dijital platformlarda nefret söylemi ve ayrımcı içeriklerin halen yaygın biçimde kullanıcıların karşısına çıktığını gösterirken, bazı ülkelerde bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmaya göre, çevrim içi düşmanca içeriklerle en fazla karşılaşılan ülkeler arasında yüzde 60,9 ile Macaristan ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 56,7 ile Finlandiya, yüzde 56,2 ile Slovakya izledi. Böylece bu üç ülkede internet kullanıcılarının yarıdan fazlasının yıl içinde en az bir kez bu tür içeriklere maruz kaldığı belirlendi.

Listenin alt sıralarında ise yüzde 29,3 ile Letonya, yüzde 29,4 ile Yunanistan, yüzde 33,7 ile Almanya ve yüzde 33,8 ile Litvanya yer aldı.

Eurostat verileri, düşmanca içeriklerin en çok siyasi veya sosyal görüşleri nedeniyle bireyleri hedef aldığını ortaya koydu. Bu kapsamdaki içeriklerle karşılaştığını belirtenlerin oranı yüzde 33,7 oldu.

Bunu yüzde 25,5 ile ırk veya etnik kökeni hedef alan mesajlar, yüzde 23,4 ile cinsel yönelimi hedef alan içerikler ve yüzde 22,8 ile din veya inanç temelli düşmanca paylaşımlar takip etti.

Ayrıca internet kullanıcılarının yüzde 16,9'u cinsiyet temelli, yüzde 11,5'i engellilik durumunu hedef alan, yüzde 8,8'i yaş nedeniyle ayrımcı içeriklerle karşılaştığını ifade etti.

Diğer kişisel özellikleri hedef alan düşmanca mesajların oranı ise yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

