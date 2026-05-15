Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat tırı kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarpıp, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



