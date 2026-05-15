HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü

Adana’da kontrolden çıkan tırın sulama kanalına düştüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat tırı kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarpıp, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü 1

Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galata Köprüsü'ndeki rezillik karakolda bitti! Galata Köprüsü'ndeki rezillik karakolda bitti!
Bakan Çiftçi: ‘’Engelleri Birlikte Aşacağız’’Bakan Çiftçi: ‘’Engelleri Birlikte Aşacağız’’

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.