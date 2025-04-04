Abdest almak için girdiği lavabodan cansız bedeni çıktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna (86), abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen Ertuna'yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna’nın cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır