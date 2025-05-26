HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Aç karnına su içmenin faydaları nelerdir? Aç karnına su içmek neye iyi gelir?

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmesinde suyun ayrı bir önemi bulunmaktadır. İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudan meydana gelmektedir. Bu su oranı yaş aldıkça azalmaya başlamakla beraber, eksikliği ortaya çıktığında birtakım rahatsızlıkların da görülmesine neden olabilmektedir. Suyun sağlık yönünden çeşitli yararları mevcuttur. Özellikle aç karnına içilen suyun insan vücuduna etkisi bir hayli fazladır. Peki, aç karnına su içmenin faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?

Aç karnına su içmenin faydaları nelerdir? Aç karnına su içmek neye iyi gelir?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Aç karnına su içmenin faydaları nelerdir?
  • Aç karnına su içmek neye iyi gelir?
  • Aç karnına su içmenin zararları nelerdir?

Su genel olarak organların işlevlerini yerine getirmesinde en önemli etkenlerden biridir. İnsan vücudunun kas dokularında, beyin bölgesinde ve kanında yüksek miktarda su vardır. Bu suyun varlığı insan vücudunu çeşitli rahatsızlara karşı koruyucu bir özellik taşımaktadır. Gün içerisinde yeterli miktarda su içmek, kişinin kendini iyi hissetmesi yönünden de oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra aç karnına tüketilen suyun vücut üzerinde birçok farklı olumlu etkisi de mevcuttur.

Aç karnına su içmenin faydaları nelerdir?

Aç karnına su tüketmenin en önemli yararlarından biri bağışıklık sistemi üzerindeki kuvvetlendirici etkisidir. Suyun bünyesinde genel olarak sodyum, nitrat, çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum minerali gibi çeşitli mineraller bulunmakla beraber bazı mikro elementler de var olabilmektedir. Suyun içeriğinde yer alan bu mineraller canlıların daha sağlıklı bir hayat sürmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Düzenli olarak su içmenin insan vücuduna yararlarının yanı sıra cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Özellikle henüz mide dolu değilken aç karnına su tüketmek, metabolizmanın çalışması açısından önemli bir etki sağlamaktadır. Bu bağlamda aç karnına su içmenin faydaları şöyledir:

  • Bünyesinde yer verdiği mineral bileşenlerinden kaynaklı kişinin güne daha enerjik başlamasında etkilidir.
  • Bağışıklık güçlendirici etkisi bulunmakla birlikte bu etkisinden kaynaklı birçok hastalığa yakalanma oranını düşürebilmektedir.
  • Metabolizmanın daha doğru bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.
  • Sindirim sistemini destekleyerek, mideyle alakalı gaz, hazımsızlık gibi sorunların görülme yüzdesini azaltmaktadır.
  • Vücudu nemlendirici özelliği ile vücut sıcaklık seviyesini dengeleyici özelliği bulunmaktadır.
  • Vücutta biriken toksinlerden arındırıcı etkisi mevcuttur. Ayrıca vücuda ciddi zararlar veren ödem gibi problemlerin oluşmasını engellemektedir.
  • Aç karnına su içmenin bir başka önemli faydası ise zayıflamaya etkisi olmasıdır. Bu etkisinin ana nedeni yağ ve kalori yakıcı özelliğe sahip olmasından kaynaklıdır.
  • Aç karnına su içmenin cilt sağlığı açısından da pek çok önemli faydası mevcuttur. Kuru cilt, kırışıklık, renk dengesizliği gibi cilt sorunlarının azalmasında etkin bir rolü vardır.
  • Böbrek sağlığını koruyucu etkisinden dolayı böbreklerde sıklıkla görülen taş sorununun önüne geçer.
  • Hafızayı güçlendirmekle beraber odaklanma gibi problemlerin görülme oranını en aza indirir.

Aç karnına su içmek neye iyi gelir?

Aç karnına su içmek vücudun kendini yenilemesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Aç karnına su içildiğinde sindirim sistemi korunmakta ve mideyi yakından ilgilendiren şişkinlik hissi, hazımsızlık, ekşime gibi problemlerin önüne geçilmektedir. İnsan vücudundaki elektronik dengesinde bozulma oluştuğunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu dengeyi sağlamak için düzenli olarak ve gerekli görüldüğü oranda su tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Aç karnına su tüketmek kalori ve yağ akıcı bir etki yarattığından kilo verme sürecini de önemli ölçüde desteklemektedir. Beyin fonksiyonlarının daha düzgün çalışmasında da etkin bir role sahip olmakla beraber hafızayı güçlendirici ve konsantrasyonu artırıcı etkileri bulunmaktadır. Cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olmakla birlikte cildin esnekliğini geri kazandırmaktadır. Yeterli miktarda su içilmemesi susuzluk gibi sorunların gündeme gelmesine neden olabileceğinden düzenli olarak su tüketiminin sağlanması gerekmektedir.

Aç karnına su içmenin zararları nelerdir?

Aç karnına su tüketmenin sayısız faydası olmakla birlikte bazı zararları da olabilmektedir. Özellikle aç karnına gerekli görülen orandan daha fazla su tüketilmesi, mide ekşimesi, kusma gibi sorunların tetiklenmesine neden olabilmektedir. Genel olarak birçok uzman günde 2 ya da 3 litre kadar su içilmesini doğru bulmaktadır. Bu belirtilen oran aşıldığında durum su zehirlenmesine kadar gidebilmektedir.

Özellikle aç karnına çok su içildiği zaman beyinde bulunan hücreler zarar görebilmekte ve bu durum neticesinde ortaya beyinle alakalı ciddi sağlık problemleri çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra aç karnına su içmenin zararları arasında ishal, yorgunluk ya da bitkinlik hali de yer alabilmektedir.

Ayrıca aç karnına çok fazla su tüketimi sindirim sisteminin görevini doğru bir şekilde yapmasını engelleyebilmektedir. Aşırı oranda su içmek organlara ciddi zararlar verebileceğinden dikkat edilmesinde yarar vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı!13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni boş araziden çıktı!
Antalya'daki 15 katlı binada can pazarı! Ekipler seferber olduAntalya'daki 15 katlı binada can pazarı! Ekipler seferber oldu

Anahtar Kelimeler:
su tüketimi su faydaları nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.