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Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi'ne 'çevre' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide 'vahşi depolama' yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi'ne 'çevre' cezası
Melih Kadir Yılmaz

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri Atıfbey Mahallesi’nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

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BELEDİYEYE PARA CEZASI VERİLDİ

Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.

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ALAN TEMİZLENECEK

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık ekipleri gözetimde alanın temizlenerek atıkların Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

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İzmir Gaziemir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediye
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