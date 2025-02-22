HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Açık kapı darp sebebi oldu! Dayak yerken ayırmaya gelenler de dövdü... Sopalarla vura vura dişlerini döktüler

Açık kapı darp sebebi oldu! Dayak yerken ayırmaya gelenler de dövdü... Sopalarla vura vura dişlerini döktüler

22.02.2025 12:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki pilavcıya tahsilat için giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkanın kapısını açık bıraktığı için kendisine küfreden akaryakıt istasyonu çalışanlarına cevap verince darbedildi. 6 kişi tarafından öldüresiye dövülen Ünal'ın dişleri kırıldı. Darp raporu alan Okan Ünal, savcılığa şikayette bulundu.

Olay, 12 Şubat Çarşamba günü Silivri'deki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Öğle saatlerinde tahsilat yapmak için akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu. İddiaya göre, bu sırada dükkanda yemek yiyen akaryakıt istasyonu çalışanları kapıyı açık unuttuğu için Ünal'a küfür ve hakaret etmeye başladı. Ünal'ın cevap vermesi üzerine, küfür ve hakaret eden 3 kişi Ünal'a saldırdı.

ISTANBUL---SILIVRIDE-TAHSILAT-ICIN-GITT_577956_170900

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE ONLAR DA DARP ETTİ

Pilavcıda çalışan kadın, kavgayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına koşarak orada çalışanlardan yardım istedi. Fakat, market kısmından gelen 3 kişi de, kavgayı ayırmak yerine ellerinde sopalarla Okan Ünal'a saldırdı. Cep telefonundan 112'yi arayarak yardım isteyen Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri sayesinde kurtuldu. Olayda 2 dişi kırılan Okan Ünal, hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte savcılığa giderek şikayette bulundu.

ISTANBUL---SILIVRIDE-TAHSILAT-ICIN-GITT_577958_170900

'ÜÇÜ BİRDEN ÜZERİME ÇULLANDI'

Yaşadıklarını anlatan Okan Ünal, "Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2 senedir çalışıyorum. Silivri D-567 Karayolu üzerindeki bir tane akaryakıt istasyonunda müşterimiz olan pilavcı abimizin yanına tahsilat almak amaçlı gittim. İçeri girdiğimde cam mekan kapısını açtım. Tahsilat almak için içeri girdiğimde, kapıyı açık unuttuğum için, içeride o benzin istasyonunun çalışanları kapıyı sert bir şekilde kapatarak, bana hakaretlerde bulundular. Kapıyı neden açık bıraktığımı söylemeleri yerine veya düzgün bir uslupla beni uyarmaları gerektiği yerde bana hakaretlerde bulunarak bir şeyler söylemeye devam ettiler. Ben kendilerini umursamadım. Çünkü olayın büyümesini istemedim. Kendilerini dinlemedim. Kulak arkası ettim her söylediklerini. Ama olayı artık başka boyuta taşıdılar. Hakaretleri daha da ağırlaşmaya başladı. Kendilerine dönüp bu şekilde benimle konuşmamaları gerektiklerini söyledim. Bana hakaret ettiklerini söyledim, 'Yapmayın bunu' dedim. 3 kişilerdi içeride. O sırada yemek yiyorlardı. Ondan sonra ben bunların kendilerini uyarmaya başladığım anda, ayağa kalkarak ilk darbeyi orada aldım. Göğsümü tutarak, beni ittirdiler. Kendilerine bu şekilde davranmaması gerektiğini tekrar dile getirdim. Bana vurmamaları gerektiğini söyledim. Bu sefer 3'ü birden üstüme çullandı. Beni dövmeye başladılar. Orada 3 kişi vardı" dedi.

ISTANBUL---SILIVRIDE-TAHSILAT-ICIN-GITT_577959_170900

'TEKRAR GELİP, SOPALARLA SALDIRDILAR'

Yanımızda bulunan kadın içeri gidip petrol çalışanlarından yardım istedi. O sırada beni darbedenler dışarı çıktı. Ben de telefonuma sarılıp jandarmayı aradım. Şahısların tekrar, bu sefer daha kalabalık bir şekilde geldiğini gördüm. Ellerinde sopalarla beraber gelip, beni orada tekrar darbettiler. Yani 6 kişi tekrar orada bana saldırdılar. 2 tane dişim kırıktır. Hekim raporlarım da mevcuttur. Savcılığa bütün raporlarımı verdim. Kendilerinden davacı ve şikayetçi olduğumu da belirttim. Kendilerini kesinlikle tanımıyorum. Sadece orada çalıştıklarını, oranın sahibi olduklarını biliyorum. Onun dışında kendileriyle hiçbir bağlantım yoktur. Kendileriyle hiçbir sohbetim yoktur. Kendilerinden davacıyım ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

ISTANBUL---SILIVRIDE-TAHSILAT-ICIN-GITT_577960_170900

(DHA)

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateşTÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş
11 yıldır yürüyemeyen kadın tedavi oldu...11 yıldır yürüyemeyen kadın tedavi oldu...
Anahtar Kelimeler:
Pilavcı Silivri diş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Türkiye'nin 'milyonerleri' çoğalıyor!

Türkiye'nin 'milyonerleri' çoğalıyor!

Kayak eğlencesi felaketle bitti!

Kayak eğlencesi felaketle bitti!

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Dünyanın takip ettiği ateşkeste ilk tur tamamlandı! Hamas bu sözlerle duyurdu: "İkinci aşama için hazırız"

Dünyanın takip ettiği ateşkeste ilk tur tamamlandı! Hamas bu sözlerle duyurdu: "İkinci aşama için hazırız"

Sahte sevgili şebekesi önce videolarını sonra...

Sahte sevgili şebekesi önce videolarını sonra...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.