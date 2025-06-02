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Açık satılan süt ve süt ürünleri sağlığı tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı: "100 kadar hastalığa davetiye çıkarıyor"

Amasya’da 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin halk sağlığına yönelik tehlikelerine dikkat çekildi. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, sokakta ya da pazarda hijyenik olmayan koşullarda satılan süt ürünlerinin 100’e yakın hastalığa yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde...

Açık satılan süt ve süt ürünleri sağlığı tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı: "100 kadar hastalığa davetiye çıkarıyor"

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Sokakta veya pazarda açık olarak satılan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi 100 kadar hastalığa davetiye çıkarmaktadır" dedi.

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1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nce Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Öğrencilere süt ve ayran ikram edildiği eğitimde süt ürünlerinin faydaları, üretim şartları ile saklama şartları anlatıldı.

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"SÜT TÜKETİMİ GERÇEKTEN ÖNEMLİDİR"

Etkinlikte konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Doğduğumuzda ilk yudumladığımız besin olan süt sağlığımız açısından çok önemlidir. Özellikle çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı bireyler olabilmesi için süt tüketimi gerçekten önemlidir" dedi.

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"AÇIKTA SATILAN SÜT 100 KADAR HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARMAKTADIR"

Açık olarak satılan süt ve süt ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çetin, "Sokakta veya pazarda açık olarak satılan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi 100 kadar hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Pastörize ve uzun ömürlü sütler ise sağlıklıdır. Halkımız süt ve süt ürünleri alışverişi yaparken mutlaka ambalajlı ve uygun etiketli ürünleri tercih etmelidir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt Amasya süt ürünleri
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