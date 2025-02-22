HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Acılı anne Yasemin Minguzzi: "Dünyayı ayağa kaldıracağım"

Acılı anne Yasemin Minguzzi: "Dünyayı ayağa kaldıracağım"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2025 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan olayda İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Acılı anne Yasemin Minguzzi katillerin çocuk indiriminden faydalanmaması için sonuna kadar çabalayacağını ifade etti ve "Milyonların arkamda olduğunu biliyorum. değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım." dedi.

Acılı anne Yasemin Minguzzi: "Dünyayı ayağa kaldıracağım"

24 Ocak tarihinde Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan 14 gün sonra Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi.

ahmet1

"ADALETİ SAĞLAMADAN BU DÜNYADAN GİTMEYECEĞİM"

Çellist Yasemin Minguzzi Kadıköy'de bit pazarındaki bıçaklı saldırı sonrası yaşam mücadelesini kaybeden oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için mesaj paylaştı. Acılı anne, "Adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi.

m2

"DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAĞIM"

Anne mesajında "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım" ifadesini kullandı.

m3

"KATİL KATİLDİR, CANİ CANİDİR"

Yasemin Minguzzi, “Katil, katildir. cani, canidir. çocuk indiriminden her iki suçlunun da yararlanmaması için tüm yetkililere sesleniyorum. görüntüler açık ve net. bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz. adalet yerine gelene kadar ben ayakta duracağım, durmak zorundayım." dedi.

m4

Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

-Benim oğlum dünyaya geldiğinde gözünde doğum lekesi vardı. Bana dediler ki ‘melek öpücük kondurmuş bu çocuğun gözüne’. Büyük bir ruhu vardı onun. bu benim görevim. Milyonların arkamda olduğunu biliyorum. değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım."

Yasemin Minguzzi'nin mesajına çok sayıda ünlü isim de destek verdi.

Kaynak: Sözcü

Dayak yerken ayırmaya gelenler de dövdü...Dayak yerken ayırmaya gelenler de dövdü...
Kütahya'daki şifalı sulara kış aylarında da rağbet varKütahya'daki şifalı sulara kış aylarında da rağbet var
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Türkiye'nin 'milyonerleri' çoğalıyor!

Türkiye'nin 'milyonerleri' çoğalıyor!

Kayak eğlencesi felaketle bitti!

Kayak eğlencesi felaketle bitti!

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Dünyanın takip ettiği ateşkeste ilk tur tamamlandı! Hamas bu sözlerle duyurdu: "İkinci aşama için hazırız"

Dünyanın takip ettiği ateşkeste ilk tur tamamlandı! Hamas bu sözlerle duyurdu: "İkinci aşama için hazırız"

Sahte sevgili şebekesi önce videolarını sonra...

Sahte sevgili şebekesi önce videolarını sonra...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.