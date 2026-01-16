HABER

Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın’ın babası karne gününde oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü.

Olay, 11 Ocak 2025’te Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi’nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi’nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi. Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti. Baba, çocuğunun hayallerinin yarım kaldığını belirterek, adalet çağrısını yineledi.

Kabri başında duygu dolu anlar yaşayan baba Ali Azgın," Oğlum Kemal’den ayrılalı 1 yıl geçti. Acısı hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Herkesin çocuğu karne aldı, biz bomboş kaldık. Kemal gitti, biz yalnız kaldık. Oğlumla düğüne gittik, insanlara ‘yapmayın’ dedik ama dinlemediler. Maganda kurşunlarından biri oğluma denk geldi ve onu kaybettik. Boş zamanlarında benimle gezerdi, ‘pilot olacağım’ derdi. Annesi perişan, iki kardeşi var. Bunu yapanların gidip adalete teslim olmasını istiyorum. Bu işin vebali, günahı var. Elbet adalet yerini bulacak "dedi.

