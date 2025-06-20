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Acılı Minguzzi ailesi reddi hakim talebinde bulunmuştu! Dikkat çeken gelişme... Mahkeme Başkanı görevden alındı

Kadıköy'de canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında üçüncü duruşma bugün görüldü. Duruşma 17 Temmuz'a ertelenirken, dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Minguzzi ailesi mahkeme başkanı Elçin Savur için reddi hakim talebinde bulundu. Talebin ardından mahkeme heyeti davadan çekildi. Bu gelişmenin ardından Minguzzi'nin davasına bakan mahkeme başkanı İstanbul Anadolu Hakimi Elçin Savur, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

Acılı Minguzzi ailesi reddi hakim talebinde bulunmuştu! Dikkat çeken gelişme... Mahkeme Başkanı görevden alındı
Melih Kadir Yılmaz

Kadıköy’deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin davası Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dosyanın avukatları ve tarafların yakınları duruşma salonuna alındı.

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ANNE MİNGUZZİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. ‘Çiçeğim buradayız’ sloganları atan grubu gören anne Yasemin Minguzzi duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.

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MİNGUZZİ AİLESİ REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan Minguzzi ailesinden flaş bir talep geldi. Aile, Mahkeme Başkanı olan 2. çocuk ağır ceza mahkemesi başkanı Elçim Savur’u tarafsız olmadığı iddiasıyla reddetti ve reddi hakim talebinde bulundu. Ailenin bu talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi.

MAHKEME BAŞKANI, GÖREVDEN ALINDI

Duruşma 17 Temmuz'a ertelenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Canice katledilen Ahmet Minguzzi’nin ailesinin reddi hakim talep ettiği mahkeme başkanı Elçin Savur, HSK kararnamesiyle bugünkü mahkeme sonrası görevden alındı. Minguzzi'nin davasına bakan mahkeme başkanı İstanbul Anadolu Hakimi Elçin Savur, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: YENİ MAHKEME BAŞKANIYLA, AYNI HEYETLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Duruşma 17 Temmuz’a bırakıldı. Mahkeme başkanı davadan çekildi. Yeni bir başkan atanacak ve yargılama, yeni mahkeme başkanıyla aynı heyetle birlikte yürütülecek." ifadelerini kullandı.

HSK KARARNAMESİ YAYINLANDI

Öte yandan bugün Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti. Yeri değişen isimler arasında Minguzzi ailesinin reddi hakim talebinde bulunduğu İstanbul Anadolu Hakimi Elçin Savur da yer aldı.

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mahkeme dava Mattia Ahmet Minguzzi
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