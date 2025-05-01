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Açılışını Bakan Ersoy yaptı: Metruk bina modern kütüphaneye dönüştü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde metruk ve atıl halde duran, geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Açılışı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Açılışını Bakan Ersoy yaptı: Metruk bina modern kütüphaneye dönüştü

Döşemealtı ilçesinde geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra uzun yıllardır atıl durumda kalan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilendi ve gençler için kütüphaneye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Açılışta modern bir kütüphaneye dönüşen binanın, metruk dönemine ait fotoğraflarına yer verildi.

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13 BİNDEN FAZLA KİTAP

Kütüphane sokağının karşısında 2023 yılı sonunda bebek ve çocuk kütüphanesini hizmete aldıklarını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şimdi ikinci etap olan Döşemealtı İlçe Kütüphanesini açarak her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane serisini burada tamamlamış olduk. Buranın tabi farklı bir özelliği de var. Burası, eskiden bir jandarma karakoluydu ve bir yangın sonucu metruk hale gelmişti. Çok ciddi onarımdan geçirildikten sonra yaklaşık 400 metrekarelik, içinde 13 binden fazla kitabı olan, özellikle öğrenciler için aynı anda 140 okuma masası olan, 140 öğrencinin düzenli ders çalışabileceği bir kütüphane haline geldi.

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Döşemealtı'nın bu ihtiyacını tamamladık. Antalya için ihtiyaç duyulan ve bizim bakanlıklarımızın veya diğer bakanlıkların sorumluluğu olan konuları zaten Antalya'nın da bir bakanı olarak her daim takip ediyoruz. Hem ilçelerimizden gelen öneriler hem vekillerimizden gelen öneriler dahilinde Antalya'nın sorunlarını çöze çöze Antalya'mızı arzuladığımız, istediğimiz yere getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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