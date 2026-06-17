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Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var

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Devrim Karadağ

Özel sektör ve mülakat mağduru olduklarını belirten eğitimcilerin eylemleri sürerken Ankara'daki öğretmenlere polis müdahale etti. Açık grevindeki bazı öğretmenler gözaltına alındı. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli dün 'Yanlarındayız' diyerek öğretmenlere destek vermiş, Özgür Özel de açlık grevindeki eğitimcileri ziyaret etmişti.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin Ankara'daki eylemleri sürüyor. Açlık grevini sürdüren ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde toplanan öğretmenlere polis müdahale etti.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 1

14 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Polis müdahalesi sonucu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 2

Müdahalenin yapıldığı Çankaya kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenlerin dertlerini anlatmak istediğini vurgulayarak yaşananlara tepki gösterdi.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 3

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ: "YERLERDE SÜRÜKLENEREK İNSANLAR ALINIYOR"

Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 4

Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez. Bıktık bu AK Parti'nin işlerinden."

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 5

BAHÇELİ "YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Gözaltıların yaşandığı bu gergin süreçten hemen önce, dün yapılan parti grubu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğretmenlerin durumuna ilişkin dikkat çeken bir destek mesajı vermişti. Bahçeli, atama bekleyen ve hak mücadelesi veren eğitimcileri kast ederek, "Onların da yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 6

ÖZGÜR ÖZEL DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Özgür Özel de dün açlık grevindeki öğretmenleri ziyaret etmiş "Açlık grevi yapan öğretmenlerimizin hak arayışında yanlarındayız" mesajı vermişti.

Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var 7

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ NE?

Öğretmenlerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Taban Maaş Uygulaması: Özel öğretim kurumlarında asgari ücrete ya da çok düşük ücretlere mahkum edilen öğretmenler için taban maaş güvencesinin yeniden getirilmesi,
  • Özlük Hakları: Kamu ile özel sektör arasındaki hak uçurumunun kapatılması ve özlük haklarının güçlendirilmesi,
  • İş Güvencesi: Güvencesiz ve kısa süreli sözleşmeler yerine kalıcı iş güvencesi sağlanması,
  • Mülakat Sorunu: Atamalarda liyakati zedelediği savunulan mülakat sisteminin kaldırılması.
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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Öğretmen Ankara
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