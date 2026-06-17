Açlık grevindeki öğretmenlere polis müdahalesi! Gözaltılar var

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin Ankara'daki eylemleri sürüyor. Açlık grevini sürdüren ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde toplanan öğretmenlere polis müdahale etti.

14 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Polis müdahalesi sonucu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Müdahalenin yapıldığı Çankaya kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenlerin dertlerini anlatmak istediğini vurgulayarak yaşananlara tepki gösterdi.

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ: "YERLERDE SÜRÜKLENEREK İNSANLAR ALINIYOR"

Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak.

Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez. Bıktık bu AK Parti'nin işlerinden."

BAHÇELİ "YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Gözaltıların yaşandığı bu gergin süreçten hemen önce, dün yapılan parti grubu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğretmenlerin durumuna ilişkin dikkat çeken bir destek mesajı vermişti. Bahçeli, atama bekleyen ve hak mücadelesi veren eğitimcileri kast ederek, "Onların da yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Özgür Özel de dün açlık grevindeki öğretmenleri ziyaret etmiş "Açlık grevi yapan öğretmenlerimizin hak arayışında yanlarındayız" mesajı vermişti.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ NE?

Öğretmenlerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor: