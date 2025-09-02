Açlık tansiyonu yükseltir mi? Açlığın tansiyona etkisi

Çeşitli fizyolojik rahatsızlıklar kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Farklı diyet programları da bu yüzden uzman diyetisyenler tarafından kişiye özel olarak, yapılan bazı testlerin ardından çıkan sonuçlara göre düzenlenir. Uzun süre aç kalarak kilo verilebileceğini iddia eden birçok diyet önerisi bu nedenlerle bilinçsizce ve bir doktora danışılmadan asla uygulanmamalıdır.

Kilo vermek için ya da mevcut kilosunu koruyarak fit bir görünüme sahip olmak için bazı insanlar uzun süreli açlıkların gerekli ve yararlı olacağını düşünseler de uzmanlar bunun doğru olmadığını söylemektedir. Eğer kilo verilecekse mutlaka bir uzman diyetisyen desteği ve kontrolü ile doktorun uygun gördüğü diyet programına uyarak kilo verilmelidir. Aksi takdirde kişilerde çeşitli kalıcı ve hasarlara neden olan bazı hastalıklar görülebilmektedir.

Açlık hissi hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hissedilebilen bir durum olarak meydana gelebilmektedir. Kişilerin fiziksel olarak aç kalmaları ve uzun süre bir şey yemeden günlük hayatlarına devam etmeleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Her insanın bünyesi farklı olduğu ve sağlık sorunları kişiden kişiye değişebileceği için uzun süre aç kalma durumu bazıları için fark edilmesi zor olsa da bazı kişiler birkaç saat bir şey yemediklerinde ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle günlük beslenme rutinlerinde ya da yapılacak diyetlerden önce mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

Açlık tansiyonu yükseltir mi?

Her ramazan ayında en çok yapılan uyarıların başında çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin uzun süreler için aç kalmasının sağlığı ciddi anlamda bozacağına dair çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Uzun süreler boyunca aç kalmanın özellikle tansiyon hastalığı olan kişiler için tehlikeli olabileceği belirtilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmaların sonucunda tansiyon hastası olan kişilerin uzun süre aç kalmasının kan basıncının dengesini bozacağı ortaya çıkmıştır. Bu durum da tansiyon hastalarında ani bir tansiyon yükselişine neden olabilmektedir.

Bazı tansiyon hastaları hastalıklarının hafifliğine göre birkaç saat aç kalma durumunda bir sorun yaşamıyor olabilmekte ancak bu durum da kişiden kişiye farklılık gösteren bünyelere ve kişilerin dayanıklılığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle ramazan ayında oruç tutmak isteyen ama tansiyon hastalığı olan kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekmektedir. Tansiyon hastası olan ve kilo vermek isteyen kişilerin de mutlaka uzman bir doktora danışması gerekmektedir.

Açlığın tansiyona etkisi nedir?

Kişilerin uzun süreli olarak aç kalmaları ve bir şey yemeden günlük hayatlarına devam etmeleri birçok farklı sağlık sorununa neden olabilmektedir. Uzun süre aç kalmak kan basıncını düşüreceği için özelikle tansiyon hastaları için oldukça tehlikeli bir durum olarak kabule dilmektedir. Tansiyon hastaları dışında diğer bazı kronik rahatsızlıkları bulunan, düzenli ilaç kullanımım gerektiren tedavi süreçlerinde olan kişilerin açlık tokluk durumlarını kontrol etmesi önemlidir.

Açlığın ve uzun süre bir şey yememenin tansiyon üzerindeki ve tansiyon hastalarına olan direkt ve dolaylı etkilerinden bazıları şu şekildedir: