Ada çayı tansiyonu yükseltir mi? Adaçayının tansiyona etkisi

Keskin bir kokusu, acımsı bir tadı, yeşil ve gri renkte yaprakları bulunan ada çayı bitkisi, hem taze formu ile hem de kurutulmuş hali ile kullanılabilen bir bitkidir. Tıbbi uygulamalarda da bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde de kullanılabilen ada çayı bitkisi mutfakta da kullanılmaktadır. Adını Latince dilinde kurtarmak iyileştirmek anlamlarına gelen salvare kelimesinden almış olan ada çayı bitkisi sakinleştirici ve antiseptik etkiye de sahiptir. Her ne kadar birçok faydası ile bilinse de ada çayı da bilinçsizce ve doktora danışmadan fazla miktarlarda kullanılmamalıdır.

Ada çayı tansiyonu yükseltir mi?

Birçok faydası ile tanınan ada çayı bitkisi, içerik bakımından son derece zengindir. Bol miktarda K vitamini, A vitamini, E vitamini, C vitamini, çinko, magnezyum, bakır mineralleri içermektedir. Ayrıca 160 civarında polifenol de içerir. Ağız sağlığından menopoz etkilerine birçok farklı konuda insan sağlığını destekleyici olan ada çayı bitkisi en çok şu faydaları ile bilinmektedir:

Kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır.

Ada çayı tüketmenin stresi azalttığı bilinmektedir.

Uyku kalitesini arttırıcı özelliği vardır.

Kolesterol seviyesini dengeler.

İdrar söktürücü etkiye sahiptir.

Adet söktürür.

Diş sağlığına ve ağız sağlığına iyi gelir.

Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı etkisi vardır.

Terleme sorunlarını giderir.

Uyku problemlerini çözmeye yardımcı olur.

İshal önleyici etkisi olduğu bilinir.

Kanser hücrelerinin büyümesini ve oluşmasını engeller.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Tansiyon üzerinde etkilidir.

Soğuk algınlığı etkilerini azalttığı bilinir.

Boğaz enfeksiyonları ile mücadelede yardımcı olur.

Ada çayının tansiyona etkisi nedir?

İnsan sağlığına birçok yararı olan ada çayı eğer bilinçsizce ve gereksinim duyulandan fazla miktarlarda tüketilirse özellikle bazı risk grubu olan kişiler için çeşitli zararlara da neden olabilmektedir. Ada çayı bitkisi tansiyon üzerinde de oldukça etkili bir bitkidir. Farklı türleri bulunan ada çayı bitkisinin bazı çeşitleri tansiyonu yükseltebilirken bazı türleri ise tansiyon düşürücü etki edebilmektedir. Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon sorunları yaşayan kişiler başta gelmek üzere herkesin ada çayı tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir.

Ada çayının fazla miktarlarda tüketilmesi kalp ritminde değişikliklere ve dengesizliklere neden olabilmektedir. Kalp rahatsızlığı riski olanların da günde en çok iki fincan içmesi önerilir. Ancak yine de mutlak doktora danışılarak kullanılmalıdır. Fazla miktarlarda tüketilmesinin bazı olası yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkiler şunlardır: