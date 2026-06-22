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Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Akpolat’ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 1

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 2

35 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalar
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